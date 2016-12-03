«Барселона» - «Реал». Начало текстовой трансляции – 18:15 мск
В субботу в матче
14-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Реал» из Мадрида.
Их матч пройдет в Барселоне
на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 18:15 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 13 туров у «Реала» было 33 очка. Он лидировал в турнирной таблице. У «Барселоны» было 27 очков. Она шла второй.
Матч
Место и дата
03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция
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