«Амур» - СКА. Начало текстовой трансляции – 10:00 мск

В субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Амур» из Хабаровска и СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Хабаровске и начнется в 10:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 36 матчей у СКА было 90 очков. Клуб из Санкт-Петербурга лидировал в турнирной таблице Западной конференции. У «Амура» после 37 матчей было 41 очко. Клуб из Хабаровска на Востоке шел 13-м.