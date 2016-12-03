«Амур» - СКА. Начало текстовой трансляции – 10:00 мск
В субботу в матче
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Амур» из
Хабаровска и СКА из Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в
Хабаровске и начнется в 10:00 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию.
После 36 матчей у СКА было 90 очков. Клуб из Санкт-Петербурга лидировал в турнирной таблице Западной конференции. У «Амура» после 37 матчей было 41 очко. Клуб из Хабаровска на Востоке шел 13-м.
Матч
Место и дата
03 декабря 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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