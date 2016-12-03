УПЛ. 17-й тур. «Ворскла» - «Динамо», «Черноморец» - «Волынь» и другие матчи
Результаты матчей
17-го тура чемпионата Украины.
УПЛ
17-й тур
Матч
Место и дата
03 декабря 15:00, Ворскла, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 декабря 15:00, Черноморец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 декабря 18:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 15:00, УТК имени Банникова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 20:30, Звезда, Онлайн-трансляция
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