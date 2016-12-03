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УПЛ. 17-й тур. «Ворскла» - «Динамо», «Черноморец» - «Волынь» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины.

УПЛ

17-й тур

Матч

Ворскла - Динамо К

Место и дата

03 декабря 15:00, Ворскла, Онлайн-трансляция

Матч

Черноморец - Волынь

Место и дата

03 декабря 15:00, Черноморец, Онлайн-трансляция

Матч

Заря - Днепр

Место и дата

03 декабря 18:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Олимпик - Карпаты

Место и дата

04 декабря 15:00, УТК имени Банникова, Онлайн-трансляция

Матч

Шахтер - Сталь

Место и дата

04 декабря 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Звезда - Александрия

Место и дата

04 декабря 20:30, Звезда, Онлайн-трансляция

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