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Александр Мостовой: «Крылья» получили спорный пенальти, но судья был скорее прав

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о матче 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Спартак».

- «Крылья» получили спорный пенальти, но судья скорее был прав, чем не прав. Защитник выполнил не то действие. Кутепов неправильно выбрал позицию, не сориентировался, он не должен был так играть. Подобных спорных моментов во всех чемпионатах бывает уйма. Зачем Кутепов совал туда ногу? Он же понимал, что мяч не достает. Нужно было просто остановиться за спиной оппонента. А игрок «Крыльев» хорошо подставился. А дальше влетело еще три мяча, и это насторожило. Думаю, все задаются вопросом, как «Спартак», проводя так здорово чемпионат, пропустил сегодня так много голов, - заявил Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.

«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Лунгу, Игнашевич или Денисов? Выбери лучший гол 16-го тура РФПЛ

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