Сергей Карякин: Надеюсь, после зимнего перерыва «Спартак» станет чемпионом

Участник последнего матча на первенство мира по шахматам Сергей Карякин пожелал московскому «Спартаку» выиграть чемпионат России-2016/17.

- Я расстроился, что «Спартак» так сильно проиграл «Крыльям», но отрыв от преследователей в турнирной таблице сохраняется. И я надеюсь, что после зимнего перерыва «Спартак» все-таки станет чемпионом. Постараюсь посетить матч красно-белых с «Рубином», - рассказал Карякин.

Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.

«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».

Сергей Карякин в Нью-Йорке уступил на тай-брейке титульного матча норвежцу Магнусу Карлсену и не смог стать 17-м чемпионом мира.