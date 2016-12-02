Юрий Шопин: Эмоции от дебюта на Кубке мира трудно с чем-то сравнить

Биатлонист сборной России Юрий Шопин прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира-2016/17 в Эстерсунде.

- Я очень рад находиться здесь, мне нравится атмосфера. Для меня все это впервые — такие эмоции трудно с чем-то сравнить, их нужно просто пережить каждому.

Сегодня в гонке все мысли были нацелены на стрельбу, чтобы совершить как можно меньше ошибок. Возможно, это сказалось. Старался не идти чьим-то темпом. Был определенный настрой на гонку, исходя из своего самочувствия.

Шум трибун не отвлекает, в Тюмени даже побольше зрителей бывает на всероссийских соревнованиях, так что не сказал бы, что в Эстерсунде очень много болельщиков. На рубеже не могу сказать, что был сильный ветер. Все ошибки были моими, я их видел, могу оценить каждый выстрел.

Перед началом сезона я не думал, что сразу попаду в основу. Планировал, что начну свои выступления на этапах Кубка IBU или даже Кубка России – страна большая, спортсмены сильные, можно ожидать все что угодно. Конкуренция у нас очень высокая, но это только помогает прогрессировать, - рассказал Шопин.

Напомним, что выиграл гонку 1 декабря французский биатлонист Мартен Фуркад.

Биатлон. Кубок мира



Эстерсунд (Швеция)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) 51.33,8 (2)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 29,5

3. Владимир Чепелин (Белоруссия) + 1.24,3 (1)...

11. Антон Шипулин (Россия) + 3.04,1 (4)...

22. Максим Цветков (Россия) + 4.12,2 (3)

23. Евгений Гараничев (Россия) + 4.18,5 (5)...

50. Юрий Шопин (Россия) + 6.16,4 (5)...

57. Антон Бабиков (Россия) + 7.19,8 (6)...