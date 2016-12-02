Юрий Шопин: Эмоции от дебюта на Кубке мира трудно с чем-то сравнить
Биатлонист сборной России Юрий Шопин прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира-2016/17 в Эстерсунде.
- Я очень рад находиться здесь, мне нравится атмосфера. Для меня все это впервые — такие эмоции трудно с
Сегодня в гонке все мысли были нацелены на стрельбу, чтобы совершить
как можно меньше ошибок. Возможно, это сказалось. Старался не идти
Шум трибун не отвлекает, в Тюмени даже побольше зрителей бывает на всероссийских соревнованиях, так что не сказал бы, что в Эстерсунде очень много болельщиков. На рубеже не могу сказать, что был сильный ветер. Все ошибки были моими, я их видел, могу оценить каждый выстрел.
Перед началом сезона я не думал, что сразу попаду в основу. Планировал, что начну свои выступления на этапах Кубка IBU или даже Кубка России – страна большая, спортсмены сильные, можно ожидать все что угодно. Конкуренция у нас очень высокая, но это только помогает прогрессировать, - рассказал Шопин.
Напомним, что выиграл гонку 1 декабря французский биатлонист Мартен Фуркад.
Биатлон. Кубок мира
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка. Мужчины
20 км
1. Мартен Фуркад (Франция) 51.33,8 (2)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 29,5
3. Владимир Чепелин (Белоруссия) + 1.24,3 (1)...
11. Антон Шипулин (Россия) + 3.04,1 (4)...
22. Максим Цветков (Россия) + 4.12,2 (3)
23. Евгений Гараничев (Россия) + 4.18,5 (5)...
50. Юрий Шопин (Россия) + 6.16,4 (5)...
57. Антон Бабиков (Россия) + 7.19,8 (6)...80. Дмитрий Малышко (Россия) + 9.08,1 (9)