Трамп поддержал кандидатуру Лос-Анджелеса в борьбе за Олимпиаду-2024

Виталий Мутко: Какой мог быть допинг на Олимпиаде в Сочи? В фигурном катании?

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, чего он ожидает от доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавляет Ричард Макларен. Он отметил, что не ждет в нем доказательств употребления допинга российскими спортсменами.