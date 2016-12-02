Трамп поддержал кандидатуру Лос-Анджелеса в борьбе за Олимпиаду-2024
Избранный президент США Дональд Трамп побеседовал с главой Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Во время разговора Трамп выразил всестороннюю поддержку заявке, которую подал Лос-Анджелес на проведение летней Олимпиады 2024 года.
Помимо калифорнийского города, на право принять Игры-2024 претендуют столицы Франции и Венгрии - Париж и Будапешт.
МОК огласит столицу Олимпиады 15 сентября 2017 года на 130-й сессии в Лиме (Перу).
Республиканец Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2017 года.
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