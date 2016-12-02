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Трамп поддержал кандидатуру Лос-Анджелеса в борьбе за Олимпиаду-2024

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Избранный президент США Дональд Трамп побеседовал с главой Международного олимпийского комитета Томаса Баха. 

Во время разговора Трамп выразил всестороннюю поддержку заявке, которую подал Лос-Анджелес на проведение летней Олимпиады 2024 года.

Помимо калифорнийского города, на право принять Игры-2024 претендуют столицы Франции и Венгрии - Париж и Будапешт.

МОК огласит столицу Олимпиады 15 сентября 2017 года на 130-й сессии в Лиме (Перу).

Республиканец Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2017 года.


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