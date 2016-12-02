Кирилл Панченко: Клонировал бы себя, чтобы играть и за ЦСКА, и за «Динамо»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды за московское «Динамо», рассказал о своих дальнейших планах.

- Разговоров пока не было ни с «Динамо», ни с ЦСКА. Это тяжелый выбор. ЦСКА – клуб родной, «Динамо» родным стало – я здесь арендованным себя не чувствую. Ощущение, как будто у меня полноценный контракт, только на год. Мне хочется и там играть, и там. Была бы возможность – клонировал бы себя.

Возвращаться, чтобы снова сидеть на лавке, – думаю, это не нужно ни мне, ни клубу, - заявил Панченко.

В текущем сезоне первенства ФНЛ Кирилл Панченко забил 15 мячей в 21 проведенном матче.

10 ноября футболист дебютировал в сборной России.

