Игроки «Слована» не планируют бойкотировать матчи КХЛ

«В связи с появлением в российской и словацкой прессе сообщений о финансовой ситуации в клубе, «Слован» хотел бы успокоить болельщиков, спонсоров, партнеров и спортивную общественность. Участие клуба в матчах сезона 2016/2017 не находится под угрозой. Команда сыграет во всех предстоящих матчах», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

1 декабря состоялась встреча главных акционеров клуба и представителей хоккеистов, на которой руководство братиславской команды подтвердило, что в полной мере осознает свои обязательства перед игроками и прилагает все усилия для их выполнения.

«Слован» с 42 очками после 35 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.