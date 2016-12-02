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Игроки «Слована» не планируют бойкотировать матчи КХЛ

Источник:  ХК «Слован»Комментарии

Хоккеисты «Слована» не будут бойкотировать матчи регулярного чемпионата КХЛ из-за долгов по зарплатам.

«В связи с появлением в российской и словацкой прессе сообщений о финансовой ситуации в клубе, «Слован» хотел бы успокоить болельщиков, спонсоров, партнеров и спортивную общественность. Участие клуба в матчах сезона 2016/2017 не находится под угрозой. Команда сыграет во всех предстоящих матчах», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

1 декабря состоялась встреча главных акционеров клуба и представителей хоккеистов, на которой руководство братиславской команды подтвердило, что в полной мере осознает свои обязательства перед игроками и прилагает все усилия для их выполнения.

«Слован» с 42 очками после 35 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Матч

Слован - Металлург Нк

Место и дата

02 декабря 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция





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