Виталий Дьяков: Может быть, в декабре 2030 года «Томь» рассчитается с долгами

Защитник «Томи» Виталий Дьяков озабочен непростой финансовой ситуацией в клубе.

- Думаю, Томская область абсолютно не готова к Премьер-Лиге. Команда, видимо, вышла без единого рубля в своей копилке. Наверное, на что-то рассчитывали, или кто-то что-то пообещал, но только на словах. Долги — это больная тема для нашей команды. Шесть месяцев задолженности. Продвижений абсолютно никаких нет, и мне кажется, и не предвидится.Такая проблема не только у футболистов, но и у всех работников клуба: доктора, массажисты, администраторы, вплоть до уборщиц — никто ничего не получает. Не знаю, как они живут, на пенсию бабушек или дедушек, наверное.

За шесть месяцев в команде ни разу не видел нашего президента клуба и губернатора. Не знаю, чьи слова передают те люди, которые появляются от его имени. Денег нет. Их обещают, но, скорее всего, ничего уже не будет. Никто нас не понимает, а руководство бездействует.

Вначале обещали заплатить в сентябре, потом в октябре, в ноябре. Сказали: «Подождите до 30 ноября». Теперь говорят: «Подождите до 4 декабря». Может, в декабре 2030-го выплатят. Сказали 4 декабря, а год не назвали. Будем ждать, лет пять подождем, а там, глядишь, и терпение лопнет. Может, кто-то не доживет, посмертно будут выплачивать, - заявил Дьяков.

Напомним, «Томь» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России после 16 туров.







