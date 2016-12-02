Уле Эйнар Бьорндален: Йоханнес Бе может бросить вызов Фуркаду и выиграть Кубок мира

Легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален полагает, что его соотечественник Йоханнес Бе может побороться с Мартеном Фуркадом за Большой хрустальный глобус.

- Индивидуальная гонка проходила в сложных погодных условиях. На стрельбе, особенно из положения стоя, нам мешал сильный ветер. Я рад, что финишировал в первой десятке, закрыв 17 мишеней из 20. При такой погоде промахов могло быть еще больше.



Что касается Йоханнеса Бе, он очень силен и устойчив психологически. У него нет проблем с мотивацией. В этом сезоне у него есть шансы побороться с Мартеном Фрукадом за победу в общем зачете Кубка мира, — цитирует Бьорндалена TV2.

Напомним, Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, Йоханнес Бе показал второе время дня.

Француз неизменно побеждает в общем зачете Кубка мира, начиная с 2012 года.

