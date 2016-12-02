Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Минск- : -Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Хоккей  Динамо Рига- : -Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шугар» Рэй Леонард: Мэйвезер может вернуться на ринг ради боев с Головкиным и Макгрегором

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Легендарный американский боксер «Шугар» Рэй Леонард не будет удивлен, если Флойд Мэйвезер-младший возобновит спортивную карьеру.

- Я знаю каково это - возвращаться на ринг после долгого отсутствия. Обычно боксеры делают это по финансовым соображениям, но Флойд - иной случай. Для такого шага ему нужен новый, по-настоящему большой вызов. Думаю, он мог бы вернуться ради поединка с Геннадием Головкиным или ради встречи на ринге со звездой ММА Конором Макгрегором. Не знаю, что произойдет на самом деле, но хотел бы я на это посмотреть, - заявил Леонард в интервью BBC.  

Напомним, самый высокооплачиваемый спортсмен современности Флойд Мэйвезер-младший объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после победы над Андре Берто.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор недавно получил боксерскую лицензию. Ранее он несколько раз вызывал на поединок 39-летнего Мэйвезера.

«Шугар» Рэй Леонард в 1979 - 1989 годах был чемпионом мира в полусреднем, среднем, суперсреднем и полутяжелом весах.

Блог фан-клуба чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина на нашем портале

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эктор Бельерин: Жиру силен, но против Макгрегора невозможно что-то противопоставитьЗащитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин оценил шансы партнера по команде Оливье Жиру в поединке против чемпиона UFC Конора Макрегора.Макгрегор получил боксерскую лицензиюЧемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор получил боксерскую лицензию в штате Калифорния. Об этом сообщает издание MMA Fighting.Александр Емельяненко: Мне всего 35 лет, и я уверен, что еще могу выйти на высокий уровеньРоссийский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, как старался поддерживать физическую форму в тюрьме, отметив, что у него есть предложения от ведущих промоутерских компаний.Боец UFC в грубой форме оскорбил Хабиба НурмагомедоваАмериканский боец UFC Тони Фергюссон выразил недовольство поведением представителя России Хабиба Нурмагомедова, который должен был драться за титул чемпиона мира на турнире UFC 205 c Эдди Альваресом.Вердум – Веласкес и еще 12 самых ожидаемых боев декабряВердум – Веласкес и еще 12 самых ожидаемых боев декабря«Советский спорт» анонсирует самые ожидаемые бои ММА в декабре.Американская организация Bellator наложила запрет на проведение Харитоновым боя в РоссииБой российского бойца Сергея Харитонова против бразильца Франциско Сандро да Силвы, намеченный на 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира «MixFace», будет отложен по причине запрета, наложенного американской организацией «Bellator» на проведение боев спортсменом в срок до 90 дней, - об этом сообщил Сергей Харитонов.Безерра прибыл в Россию на бой с ХаритоновымБоец смешанного стиля Франциско Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши Свет» прибыл в Екатеринбург. 3 декабря бразилец проведет бой в рамках турнира «MixFace» против российского тяжеловеса Сергея Харитонова.Фредди Роуч: Думаю, Головкин может сменить весовую категорию ради боя с КовалевымИзвестный американский тренер Фредди Роуч рассказал о перспективе поединка россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина. Он допустил, что Головкин ради этого может сменить весовую категорию.Рамзан Кадыров: Емельяненко поступил не этично и не по-мужски, полез в мою семьюГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил своим детям вызвать на поединок Федора Емельяненко, выразив недовольство поведением знаменитого бойца, который ранее раскритиковал организацию детских боев в городе Грозный.Нокаут Макгэнна и возвращение Александра. Обзор главных событий в ММА за неделюНокаут Макгэнна и возвращение Александра. Обзор главных событий в ММА за неделюВозвращение Александра Емельяненко, жесткий нокаут в исполнении Джека Макгэнна, турнир ACB в Ростове-на-Дону. Все это в нашем обзоре.Штырков после победы над Антонио Силвой ворвался в топ-30 лучших тяжеловесов мира, обогнав ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Иван Штырков, который на прошлой неделе в Екатеринбурге победил знаменитого Антонио Силву, значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге лучших тяжеловесов мира.Вартанян победил Шаблия на турнире ACB 49В Ростове-на-Дону состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 49, в главном поединке которого Эдуард Вартанян встречался с Александром Шаблием.Сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира по ММА в МакаоВ китайском Макао стартовал чемпионат мира по ММА. По результатам первого соревновательного дня сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира. В финальных боях чемпионата мира, которые пройдут 28 ноября, встретятся:Противостояние Беслана Афашагова и Руслана Керимова пройдет в андеркате боя Харитонов-Беззера3 декабря в Екатеринбурге Победитель Гран-при «Кубок Черного моря», 26-летний Беслан Афашагов (Нальчик) и чемпион Южного Федерального округа по ММА 23-летний Руслан Керимов (Новороссийск) сойдутся в противостоянии за право назваться победителем турнира PRIME SELECTION -2016 в весовой категории до 66 кг.Венер Галиев: Дух воина во мне присутствовал всегдаВенер Галиев: Дух воина во мне присутствовал всегдаЧемпион мира по боевому самбо Венер Галиев по прозвищу «Башкир» проведет бой против перспективного бразильского бойца Марсио Андраде.Ахмедов победил Ноука на турнире UFC Fight Night 101В Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 101. В главном поединке Роберт Уиттакер в первом раунде техническим нокаутом победил Дональда Брунсона.Макгрегор лишился титула чемпиона UFC в полулегком весеИрландский боец Конор Макгрегор лишился титула чемпиона UFC в полулегком весе, сообщает официальный сайт организации.Хабиб Нурмагомедов: Первый канал может показать поединок ММА уже в августеРоссийский боец ММА в легкой весовой категории, претендент на титул чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов уверен, что прямые трансляции турниров по правилам смешанных единоборств дадут импульс развитию всего вида спорта.Хабиб Нурмагомедов: Женщины в нашей команде есть, но они домаПретендент на чемпионский пояс UFC в легком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, найдется ли в его новой команде Eagles MMA Team место для представительниц прекрасной половины человечества.Расул Мирзаев о поражении от Левана Макашвили: Я взял на себя слишком большой грузРоссийский боец ММА Расул Мирзаев рассказал о причинах первого в своей истории поражения, которое он потерпел во встрече с грузинским бойцом Леваном Макашвили.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Шугар Рэй Леонард
Шугар Рэй Леонардвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение