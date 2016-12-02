«Шугар» Рэй Леонард: Мэйвезер может вернуться на ринг ради боев с Головкиным и Макгрегором

Легендарный американский боксер «Шугар» Рэй Леонард не будет удивлен, если Флойд Мэйвезер-младший возобновит спортивную карьеру.

- Я знаю каково это - возвращаться на ринг после долгого отсутствия. Обычно боксеры делают это по финансовым соображениям, но Флойд - иной случай. Для такого шага ему нужен новый, по-настоящему большой вызов. Думаю, он мог бы вернуться ради поединка с Геннадием Головкиным или ради встречи на ринге со звездой ММА Конором Макгрегором. Не знаю, что произойдет на самом деле, но хотел бы я на это посмотреть, - заявил Леонард в интервью BBC.

Напомним, самый высокооплачиваемый спортсмен современности Флойд Мэйвезер-младший объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после победы над Андре Берто.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор недавно получил боксерскую лицензию. Ранее он несколько раз вызывал на поединок 39-летнего Мэйвезера.

«Шугар» Рэй Леонард в 1979 - 1989 годах был чемпионом мира в полусреднем, среднем, суперсреднем и полутяжелом весах.