Йоан Молло: Я забил «Спартаку» и я счастлив

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился эмоциями от победы над московским «Спартаком» (4:0).

- Мне необходимо ощущать давление, мне нравится, когда оно есть. Я не боюсь большого матча, когда на меня давит большая ответственность. Люди ждут от меня каждый раз многого, и я делаю все возможное, чтобы отработать на поле так же хорошо, как всегда. Я забил сегодня и я счастлив. Я счастлив за команду. Сегодня я должен был забить, поэтому я счастлив сегодня. Но завтра наступит новый день, и я должен уже буду сфокусироваться на следующей игре. Я тебе могу сказать, что есть дни, когда ты счастлив, а есть, когда печален, но каждый раз я стараюсь делать все от меня зависящее.



Я думаю, когда приезжаешь играть в Россию, нельзя бояться мороза. В России есть полгода, когда здесь хорошая погода, но бывает и такое время, когда очень холодно, как сейчас. Вообще я предпочитаю играть в более холодную погоду. Я не люблю жару, и для меня нет особых проблем, чтобы играть в мороз. Только на первых минутах было тяжело, когда мое тело было еще недостаточно разогрето. Но как только я полностью размялся, то не стало никаких проблем, - рассказал Молло.

Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.

«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».