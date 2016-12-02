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Йоан Молло: Я забил «Спартаку» и я счастлив

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился эмоциями от победы над московским «Спартаком» (4:0).

- Мне необходимо ощущать давление, мне нравится, когда оно есть. Я не боюсь большого матча, когда на меня давит большая ответственность. Люди ждут от меня каждый раз многого, и я делаю все возможное, чтобы отработать на поле так же хорошо, как всегда. Я забил сегодня и я счастлив. Я счастлив за команду. Сегодня я должен был забить, поэтому я счастлив сегодня. Но завтра наступит новый день, и я должен уже буду сфокусироваться на следующей игре. Я тебе могу сказать, что есть дни, когда ты счастлив, а есть, когда печален, но каждый раз я стараюсь делать все от меня зависящее.

Я думаю, когда приезжаешь играть в Россию, нельзя бояться мороза. В России есть полгода, когда здесь хорошая погода, но бывает и такое время, когда очень холодно, как сейчас. Вообще я предпочитаю играть в более холодную погоду. Я не люблю жару, и для меня нет особых проблем, чтобы играть в мороз. Только на первых минутах было тяжело, когда мое тело было еще недостаточно разогрето. Но как только я полностью размялся, то не стало никаких проблем, - рассказал Молло.

Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.

«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».

Матч

Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)

Голы

Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).

Состав

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)

Предупреждения:

Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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