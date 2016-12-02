Джеймс и Уэстбрук - лучшие игроки ноября в НБА

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс и защитник «Оклахомы» Рассел Уэстбрук признаны лучшими игроками в Восточной и Западной конференциях НБА по итогам октября и ноября.

Джеймс помог действующему чемпиону НБА одержать рекордные для клуба 13 побед в 16 играх на старте сезона, набирая в среднем по 23,5 очка, 9,3 передачи и 8,1 подбора, сделав три трипл-дабла.



«Оклахома» стартовала в сезоне с 12 побед в 20 матчах, а Уэстбрук набирал в среднем по 31,2 очка, 11,3 передачи и 10,5 подбора. В четырех последних играх ноября 28-летний защитник делал по трипл-даблу.

Лучшим новичком на Востоке был признан центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который в 12 матчах набирал в среднем по 18,2 очка, 7,8 подбора, 2,4 блок-шота и 1,5 передачи за игру.

Лучшим новичком Западной конференции стал защитник «Денвер Наггетс» Джамал Мюррей, который в 18 встречах набирал по 10,4 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи.