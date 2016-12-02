Саутгейт сохранит за Руни капитанскую повязку в сборной Англии

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«Ливерпуль» встретится с «Саутгемптоном», а «МЮ» – с «Халлом» в полуфиналах Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» - с «Халл Сити» в полуфинале Кубка английской лиги, сообщает официальный микроблог турнира в «твиттере».

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