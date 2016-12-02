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Саутгейт сохранит за Руни капитанскую повязку в сборной Англии

Источник:  Sky SportsКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни останется капитаном сборной Англии.

- Уэйн Руни останется капитаном сборной Англии. Я говорил об этом в самом начале своей работы. Но очевидно, что не всегда Уэйн будет появляться на поле в основном составе. Поэтому нам нужны и другие игроки, которые взять на себя роль лидера, - заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Напомним, 30 ноября Саутгейт был утвержден в качестве главного тренера англичан.

Уэйн Руни провел 119 матчей за сборную Англии и забил 53 мяча.

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