Клаудио Раньери: Я доволен летними трансферами «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не считает, что клуб допустил ошибки в трансферной политике минувшим летом.

- Мы совершили удачные трансферы, я ими вполне доволен. Не всегда игроки, которые переходят в новый клуб, сразу начинают играть удачно.



Марез заиграл лишь на второй год в «Лестере». Если ему понадобилось около шести-семи месяцев на адаптацию, представьте сколько времени нужно другим футболистам.



По сравнению с прошлым сезоном, мы уступаем самим себе во всем, но наш боевой дух остался прежним. Мы продолжаем вести работу во всех направлениях для усиления, - заявил Раньери.

После 14 туров «лисы» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В прошлом сезоне команда сенсационно стала чемпионом страны.

Одним из летних новичков «Лестера» стал нигерийский форвард Ахмед Муса, ранее игравший за ЦСКА.

