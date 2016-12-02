«Питтсбург» разгромил «Даллас», Малкин отдал голевой пас
«Питтсбург» нанес поражение «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).
Три очка в составе действующих обладателей Кубка Стэнли набрал капитан команды Сидни Кросби. Он забросил шайбу в концовке второго периода и дважды ассистировал партнерам.
Российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей в большинстве.
«Питтсбург» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Даллас» идет десятым на Западе.
Матч
Питтсбург - Даллас - 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Голы:
Коул (Кессел, Шульц), 8:47 (1:0). Шо (Ивз, Джонс), 11:25 (1:1). Хорнквист (Малкин, Кросби), 27:43 (2:1 - бол.). Сегин (Спецца, Клингберг), 31:21 (2:2 - бол.). Кросби (Хорнквист, Шири), 39:38 (3:2). Шири (Кросби, Шульц), 56:22 (4:2). Фер (Кюнхакль, Летанг), 57:14 (5:2 - п.в.). Бонино (Коул, Уилсон), 57:55 (6:2).
Место и дата
02 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция