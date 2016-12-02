Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Минск- : -Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Хоккей  Динамо Рига- : -Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Дмитрию Радченко - 46!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Дмитрию Радченко - 46!

Сегодня исполняется 46 лет бывшему нападающему «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрию Радченко.

Радченко - воспитанник петербургской СДЮШОР «Смена». Профессиональную карьеру он начал в ленинградском «Динамо», а в 1988 году стал игроком «Зенита».

С 1991 по 1993 год Дмитрий защищал цвета московского «Спартака». В составе красно-белых он дважды стал чемпионом страны.

После этого нападающий перебрался в Испанию, где играл за «Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мериду» и «Компостелу».

Форвард сыграл 33 матча за сборную России и забил 9 мячей, став участником чемпионата мира 1994 года в США.

После завершения игровой карьеры (в 2008 году) Дмитрий работал в детской футбольной школе «Депортиво». С 2010 года после окончания Высшей школы тренеров работает в структуре «Зенита».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кристиан Паскуато: Надеюсь, Каррера позовет меня на сбор «Спартака»Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал о встрече с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.Генич о поражении «Спартака»: Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал мгру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.Эхо разгрома «Спартака» в Самаре и яркое соло Тарасенко. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Йоан Молло: Я забил «Спартаку» и я счастливФранцузский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился эмоциями от победы над московским «Спартаком» (4:0).Сергей Карякин: Надеюсь, после зимнего перерыва «Спартак» станет чемпиономУчастник последнего матча на первенство мира по шахматам Сергей Карякин пожелал московскому «Спартаку» выиграть чемпионат России-2016/17.Александр Мостовой: «Крылья» получили спорный пенальти, но судья был скорее правБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о матче 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Спартак».Сергей Хусаинов о пенальти в ворота «Спартака»: Нарушение если и было, то до штрафнойАрбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти в ворота «Спартака» во встрече с «Крыльями Советов». Напомним, что в 16-м туре чемпионата России спартаковцы уступили со счетом 0:4.Александр Бубнов: Игра «Спартака» в Самаре – это провалФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Спартак». Напомним, что самарский клуб победил со счетом 4:0Денис Глушаков: Мы вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:4). Он отметил, что команда остается сплоченной.«Спартак» на глиняных ногах«Спартак» на глиняных ногахВсе боялись самарского поля, а обозреватель «Советского спорта» увидел на нем много другого, более удивительного.«Спартак» был как телега». Обзор Евгения Ловчева«Спартак» был как телега». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» – о провале красно-белых в Самаре и беззубом «Краснодаре» в Грозном.Вадим Скрипченко: Парни поверили в то, что они умеют хорошо играть в футболГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» (4:0) в матче 16-го тура чемпионата России.Массимо Каррера: «Спартак» заслужил этот результатГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» в 16-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:4.«Спартак»: Какой же это пенальти?! Грубейшая ошибка судейской бригадыФутбольный клуб «Спартак» после поражения от «Крыльев Советов» (0:4) на своем официальном сайте опубликовал отчем, в котором говорится, что арбитр допустил ошибку, назначив пенальти.Задубевшие. Как «Спартак» разгромили в СамареЗадубевшие. Как «Спартак» разгромили в Самаре«Крылья Советов» в морозной Самаре разгромили «Спартак», чьи футболисты были непохожи сами на себя.Валерий Рейнгольд: Спартаковцы вышли чай пить и еще им пряники подай на вазочкеВалерий Рейнгольд: Спартаковцы вышли чай пить и еще им пряники подай на вазочкеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру красно-белых после поражения от «Крыльев Советов».«Крылья Советов» обыграли «Спартак» с крупным счетом впервые в историиВ матче 16-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил «Крыльям Советов» – 0:4. Это первая крупная победа самарской команды над красно-белыми в истории противостояния.«Крылья Советов» разгромили «Спартак»«Крылья Советов» дома крупно обыграли «Спартак» (4:0) в 16-м туре чемпионата России.Сергей Хусаинов: Фолил не Кутепов, а Паскуато. Нужно было назначать штрафной в сторону ворот «Крыльев», а не пенальти в ворота «Спартака»Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный пенальти, который главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга назначил в матче «Крылья Советов» – «Спартак».Кристиан Нобоа: Я мог перейти в «Зенит», но все сорвалось из-за того, что Витсель остался в командеПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сказал, что он мог перейти в «Зенит». Переход не состоялся из-за того, что Аксель Витсель не покинул Санкт-Петербург.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
радченко дмитрий
радченко дмитрий

Cпецпредложение