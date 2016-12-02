День в истории. Дмитрию Радченко - 46!

Сегодня исполняется 46 лет бывшему нападающему «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрию Радченко.

Радченко - воспитанник петербургской СДЮШОР «Смена». Профессиональную карьеру он начал в ленинградском «Динамо», а в 1988 году стал игроком «Зенита».

С 1991 по 1993 год Дмитрий защищал цвета московского «Спартака». В составе красно-белых он дважды стал чемпионом страны.

После этого нападающий перебрался в Испанию, где играл за «Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мериду» и «Компостелу».



Форвард сыграл 33 матча за сборную России и забил 9 мячей, став участником чемпионата мира 1994 года в США.

После завершения игровой карьеры (в 2008 году) Дмитрий работал в детской футбольной школе «Депортиво». С 2010 года после окончания Высшей школы тренеров работает в структуре «Зенита».



