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День в истории. 8 лет назад Роналду впервые получил «Золотой мяч»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. 8 лет назад Роналду впервые получил «Золотой мяч»

2 декабря 2008 года португальский вингер Криштиану Роналду, выступавший в то время за «Манчестер Юнайтед», впервые стал обладателем «Золотого мяча».

Эту награду игроку вручил журнал France Football. В 2013 и 2014 годах Роналду получит «Золотой мяч» уже от представителей ФИФА.

Криштиану стал четвертым футболистом «Манчестер Юнайтед» в истории и первым за последние 40 лет, удостоившимся этого престижного индивидуального приза. В ходе голосования португалец набрал 446 очков, намного опередив ближайших преследователей - нападающих Лионеля Месси (281 очко) и Фернандо Торреса (179 очков).

Отметим, что в голосовании на «Золотой мяч»-2007 Роналду уступил лишь бразильцу Кака из «Милана». Впоследствии оба игрока перейдут в мадридский «Реал».

В сезоне-2007/08 «МЮ» во многом благодаря португальцу выиграл как английскую премьер-лигу, так и Лигу чемпионов. В финальном матче, который проходил на московском стадионе «Лужники», был повержен «Челси».


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