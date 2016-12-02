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Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Тампой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сент-Луис» нанес поражение «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4). 

Лучшим игроком встречи стал российский форвард «Блюзменов» Владимир Тарасенко. Он забросил в ворота гостей три шайбы и сделал одну результативную передачу. Точный бросок Владимира в середине третьего периода оказался победным.

Автором одного из голов «Тампы» стал другой нападающий сборной России - Никита Кучеров. А голкипер «Молнии» Андрей Василевский сегодня пропустил четыре шайбы, отразив лишь 12 бросков «Сент-Луиса» из 16.

Отметим, что команда из Флориды потерпела в регулярном первенстве НХЛ четвертое поражение кряду.

Матч

Сент-Луис - Тампа-Бэй - 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы:

Тарасенко (Парайко), 1:39 (1:0). Тарасенко (Стеен, Шаттенкирк), 9:37 (2:0 - бол.). Пакетт (Друэн, Вермин), 10:39 (2:1). Шаттенкирк (Стеен, Фаббри), 13:17 (3:1 - бол.). Шаттенкирк (Стеен, Тарасенко), 21:44 (4:1 - бол.). Джонсон (Кучеров, Палат), 34:25 (4:2). Кучеров (Хедман, Бойл), 41:41 (4:3 - бол.). Тарасенко (Шаттенкирк, Фаббри), 48:11 (5:3). Пакетт (Друэн, Вермин), 51:56 (5:4).

Место и дата

02 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция


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