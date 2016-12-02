Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Тампой»

«Сент-Луис» нанес поражение «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4).

Лучшим игроком встречи стал российский форвард «Блюзменов» Владимир Тарасенко. Он забросил в ворота гостей три шайбы и сделал одну результативную передачу. Точный бросок Владимира в середине третьего периода оказался победным.

Автором одного из голов «Тампы» стал другой нападающий сборной России - Никита Кучеров. А голкипер «Молнии» Андрей Василевский сегодня пропустил четыре шайбы, отразив лишь 12 бросков «Сент-Луиса» из 16.

Отметим, что команда из Флориды потерпела в регулярном первенстве НХЛ четвертое поражение кряду.