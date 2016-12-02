Быший наставник «Реала» Хосе Антонио Камачо возглавил сборную Габона

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо возглавил национальную команду Габона.

Контракт 61-летнего тренера с Федерацией футбола Габона заключен на два года. Последним место работы опытного специалиста была сборная Китая, которую он возглавлял с 2011 по 2013 год.

Камачо также тренировал мадридский «Реал», «Райо Вальекано», «Эспаньол», «Севилью», «Осасуну» и «Бенфику». С 1998 по 2002 год он был главным тренером сборной Испании.

Сборная Габона ведет борьбу за право выступить в финальной стадии ЧМ-2018. После двух матчей третьего отборочного раунда команда с двумя очками делит второе место в группе C с марокканцами. Лидером квартета пока является команда Кот-д»Ивуара (4 очка). Путевку на мундиаль в России получил победитель группы.

