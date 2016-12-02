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Эхо разгрома «Спартака» в Самаре и яркое соло Тарасенко. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что второй гол, пропущенный «Спартаком» в матче с «Крыльями Советов», надломил и деморализовал столичную команду. Красно-белые прервали свою шестиматчевую победную серию и подпустили «Зенит» на дистанцию атаки: разрыв между командами в турнирной таблице составляет всего три очка.

2. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой также не склонен считать главной причиной провала «Спартака» в Самаре пенальти, который назначил в ворота гостей арбитр Кирилл Левников. Он полагает, что защитник Илья Кутепов в данном игровом моменте действовал безответственно.

3. Автор первого гола в матче Йоан Молло в свою очередь отметил, что качественный футбол в России можно демонстрировать даже в декабре. Морозы действительно нисколько не смущают француза: напомним, 27 ноября он забил два мяча в ворота «Томи».

4. Гроссмейстер Сергей Карякин, не сумевший вырвать шахматную корону из рук Магнуса Карлсена, также переживает за «Спартак». Он намерен поддержать команду на матче с «Рубином», который состоится 5 декабря.

5. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сегодня оформил третий за карьеру хет-трик в НХЛ. Воспитанник «Сибири» внес решающий вклад в победу «Блюзменов» над «Тампой» (5:4).

6. А в КХЛ хоккеисты братиславского «Слована» решили пока не идти на крайние меры. Ранее игроки собирались бойкотировать ближайшие матчи из-за задержек с выплатами. 

7. Избранный президент США Дональд Трамп постепенно вживается в роль первого лица государства. В беседе с главой МОК Томасом Бахом он поддержал кандидатуру Лос-Анджелеса в качестве столицы летних Игр-2024.

8. Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в откровенном интервью радио «Спорт FM» рассказал об обстоятельствах перехода в стан бело-голубых нападающего Павла Погребняка.

9. Российские биатлонисты продлили антирекордную серию по количеству гонок без призовых мест на этапах Кубка мира. Она продолжается с февраля текущего года. В четверг Антона Шипулина в Эстерсунде подвел сильный ветер на заключительном огневом рубеже.

10. Недавно утвержденный в качестве главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует лишать капитанской повязки Уэйна Руни. Однако форварду «Манчестер Юнайтед» отнюдь не гарантировано место в основном составе национальной команды.

Цитата дня: «Была бы возможность – клонировал бы себя, чтобы играть и за ЦСКА, и за «Динамо». Возвращаться, чтобы снова сидеть на лавке, – это не нужно ни мне, ни клубу« (Кирилл Панченко, нападающий сборной России)

Блог дня: Михаил Борзыкин разбирает ошибки обороны «Спартака», допущенные в матче с «Крыльями»

Видео дня: «Крузер» Мурат Гассиев завершает подготовку к титульному бою с Денисом Лебедевым, который состоится 3 декабря в Москве

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