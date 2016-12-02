Генич о поражении «Спартака»: Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал мгру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.

- «Спартак» проиграл в Самаре – 0:4. Казалось бы – сенсация. Но у меня нет ощущения, что произошло нечто неординарное и необычное.

Да, «Спартак» до сегодняшнего дня мало пропускал, но когда-то это должно было случиться. Четыре мяча за матч, конечно, многовато, но как бы банально ни прозвучало: лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1.

Где «Спартак» сегодня недоработал? Болельщики, разумеется, все спишут на неадекватное судейство. Скажут, что Левников поставил спорный пенальти и позволил «Крыльям» забить второй гол в тот момент, когда компенсированное время истекло. Но оправдываться после такого поражения и не признать, что «Спартак» уступил «Крыльям» по игре, – удел слабых, - цитирует Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.

«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».