Генич о поражении «Спартака»: Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал мгру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.
- «Спартак» проиграл в Самаре – 0:4. Казалось бы – сенсация. Но у меня нет ощущения, что произошло нечто неординарное и необычное.
Да, «Спартак» до сегодняшнего дня мало пропускал, но когда-то это должно было случиться. Четыре мяча за матч, конечно, многовато, но как бы банально ни прозвучало: лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1.
Где «Спартак» сегодня недоработал? Болельщики, разумеется, все спишут на неадекватное судейство. Скажут, что Левников поставил спорный пенальти и позволил «Крыльям» забить второй гол в тот момент, когда компенсированное время истекло. Но оправдываться после такого поражения и не признать, что «Спартак» уступил «Крыльям» по игре, – удел слабых, - цитирует Генича официальный сайт «Матч ТВ».
Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.
«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция