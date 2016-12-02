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Кристиан Паскуато: Надеюсь, Каррера позовет меня на сбор «Спартака»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал о встрече с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

- Мы знали друг друга, поскольку он был тренером «Ювентуса», а я с ним проходил сборы. Мы, конечно, поздоровались и пожелали друг другу удачи на будущее. Массимо меня не звал на новый сбор со «Спартаком», но буду надеяться, что он об этом подумал, - сказал Паскуато в эфире телеканала «Матч ТВ». 

Напомним, что вчера «Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 4:0. Один из голов забил итальянец Паскуато. Ранее он заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в «Спартаке» или «Зените».  

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