Кристиан Паскуато: Надеюсь, Каррера позовет меня на сбор «Спартака»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато рассказал о встрече с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

- Мы знали друг друга, поскольку он был тренером «Ювентуса», а я с ним проходил сборы. Мы, конечно, поздоровались и пожелали друг другу удачи на будущее. Массимо меня не звал на новый сбор со «Спартаком», но буду надеяться, что он об этом подумал, - сказал Паскуато в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вчера «Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 4:0. Один из голов забил итальянец Паскуато. Ранее он заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в «Спартаке» или «Зените».