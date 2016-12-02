34 сэйва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Коламбусом»
«Коламбус» переиграл «Колорадо» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победную шайбу на 48-й минуте забросил нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер.
Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов стал первой звездой этого матча, отразив 34 броска из 37. Ворота «Коламбуса» защищал Сергей Бобровский, на счету которого 18 сэйвов и две пропущенные шайбы.
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