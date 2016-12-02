Ягр вышел на четвертое место по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Для форварда «Флориды» Яромира Ягра матч против «Детройта» (2:1 ОТ) стал 1653-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По данному показателю 44-летний чех вышел на четвертое место, опередив трехкратного обладателя Кубка Стэнли канадского нападающего Марка Рекки (1652). Больше Ягра в НХЛ сыграли только Рон Фрэнсис (1731), Марк Мессье (1756) и Горди Хоу. (1767).

За свою карьеру в НХЛ Ягр выступал за такие клубы как «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон» и «Нью-Джерси».