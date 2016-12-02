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Кирилл Панченко: Надеюсь, Еременко переборет эту ситуацию и не сломается психологически

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий за «Динамо» на правах аренды, прокомментировал двухлетнюю дисквалификация полузащитника армейцев Романа Еременко.

- Стала ли история с Еременко шоком? Да, это человек-пример: семьянин, отличный футболист. В команде никогда никаких подозрений не возникало. Он настоящий профессионал, отдавался всегда полностью работе. Был ключевым игроком ЦСКА, атака команды на нем строилась. Надеюсь, он переборет эту ситуацию и не сломается психологически, - цитирует Панченко «Чемпионат». 

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2). 

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