Кирилл Панченко: Надеюсь, Еременко переборет эту ситуацию и не сломается психологически

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий за «Динамо» на правах аренды, прокомментировал двухлетнюю дисквалификация полузащитника армейцев Романа Еременко.

- Стала ли история с Еременко шоком? Да, это человек-пример: семьянин, отличный футболист. В команде никогда никаких подозрений не возникало. Он настоящий профессионал, отдавался всегда полностью работе. Был ключевым игроком ЦСКА, атака команды на нем строилась. Надеюсь, он переборет эту ситуацию и не сломается психологически, - цитирует Панченко «Чемпионат».

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).