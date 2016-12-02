Антон Бабиков: И на нашей улице будет праздник

Российский биатлонист Антон Бабиков после индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде рассказал шутку из раздевалки и поблагодарил болельщиков за поддержку.

- После финиша в раздевалке Эрик Лессер сказал: «Единственное, что спасает шведскую еду - это кетчуп», на что Лукас Хофер пригласил всех быстрее ехать в Италию. Спасибо всем за поддержку! И на нашей улице будет праздник, - написал Бабиков в Instagram.

После финиша в раздевалке @eriklesser77 сказал: "единственное, что спасает шведскую еду- это кетчуп", на что Лукас Хофер пригласил всех быстрее ехать в Италию. Спасибо всем за поддержку! И на нашей улице будет праздник. Фото опубликовано Anton Babikov (@babantosha) Дек 1 2016 в 1:12 PST

Российский биатлонист Бабиков финишировал 57-м в индивидуальной гонке, допустив шесть промахов на стрельбище. Победу праздновал француз Мартен Фуркад.