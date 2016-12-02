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Антон Бабиков: И на нашей улице будет праздник

Источник:  InstagramКомментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков после индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде рассказал шутку из раздевалки и поблагодарил болельщиков за поддержку.

- После финиша в раздевалке Эрик Лессер сказал: «Единственное, что спасает шведскую еду - это кетчуп», на что Лукас Хофер пригласил всех быстрее ехать в Италию. Спасибо всем за поддержку! И на нашей улице будет праздник, - написал Бабиков в Instagram. 

Российский биатлонист Бабиков финишировал 57-м в индивидуальной гонке, допустив шесть промахов на стрельбище. Победу праздновал француз Мартен Фуркад. 

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