Сергей Карякин: Я слишком почтительно отнесся к Карлсену

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил его матч на первенство мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном, заявил, что в 10-й партии пропустил ничейный вариант из-за того, что слишком почтительно отнесся к сопернику.

Карякин перед десятой партии вел в счете в матче с Карлсеном, но позволил сопернику сравнять счет, уступив черными фигурами. В один из моментов партии россиянин прошел мимо варианта, который вел либо к ничьей вечным шахом, либо к худшей позиции у норвежца.

«Магнус Карлсен в той партии был обязан играть на победу, это был его предпоследний белый цвет. И произошла психологическая ловушка, - сказал Карякин журналистам в аэропорту «Шереметьево». - Ту очевидную жертву фигуры, ход конем на f2 мы оба видели, но я был уверен, что Магнус не «зевнет» столь примитивно. Поэтому я этот ход практически не считал. Может быть, я слишком почтительно отнесся к Карлсену, и надо было себя вести более нагло».

Карлсен и Карякин закончили матч из двенадцати классических партий вничью — 6:6, на тай-брейке в быстрые шахматы норвежец оказался сильнее — 3:1.