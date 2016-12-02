Сергей Карякин: В понедельник пойду на матч «Спартака» и надеюсь принести ему удачу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил его матч на первенство мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном, сообщил, что в понедельник собирается пойти на футбольный матч «Спартак» - «Рубин».

Карякин неоднократно рассказывал, что является болельщиком футбольного «Спартака».

«Знаю, что «Спартак» в последнем матче не смог показать, мягко говоря, всего, на что способен, - отметил Карякин в аэропорту «Шереметьево» в разговоре с журналистами. - Но в понедельник я собираюсь пойти на матч «Спартака» и надеюсь принести ему удачу».

Карлсен и Карякин закончили матч из двенадцати классических партий вничью — 6:6, на тай-брейке в быстрые шахматы норвежец оказался сильнее — 3:1.