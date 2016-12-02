Гендиректор «Томи» не знает, когда перед футболистами погасят все долги

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, как в клубе обстоят дела с погашением задолженностей.

- Ответа на вопрос, когда начнут выплачиваться долги команде, у меня нет. Никто не выходит с нами на связь - я имею ввиду президента клуба, губернатора области Сергея Жвачкина. Ясности о будущем «Томи» пока никакой нет, - сказал Киселев ТАСС.

Напомним, что «Томь» не выплачивает заработную плату игрокам и персоналу команды с начала сезона. После 16 туров чемпионата России «Томь» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.