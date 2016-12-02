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«Эвертон» готов выложить за Шнайдерлина 20 млн фунтов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

По информации источника, на игрока «красных дьяволов» претендует «Эвертон», а также «Вест Бромвич». Отмечается, что мерсисайдский клуб готов предложение по футболисту в размере 20-ти млн фунтов. Отметим, что нынешним наставником «ирисок» является Рональд Куман, который знаком с Морганом по совместной работе в «Саутгемптоне».

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