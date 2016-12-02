«Эвертон» готов выложить за Шнайдерлина 20 млн фунтов

Кристиан Нобоа: Я мог перейти в «Зенит», но все сорвалось из-за того, что Витсель остался в команде

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сказал, что он мог перейти в «Зенит». Переход не состоялся из-за того, что Аксель Витсель не покинул Санкт-Петербург.