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Илья Казаков: Мои источники утверждают - с Гинером уже согласовано назначение Гончаренко

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал новость о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть свой пост.

- Мои источники утверждают, что все решено. Что с Евгением Гинером уже согласовано назначение Гончаренко - по простой схеме: Слуцкий - Бабаев - Гинер. Здесь меньше рисков, здесь сохраняется преемственность. Мол, Гришину пока еще все же рано, а Кононова ЦСКА толком и не рассматривал, - написал Казаков в своей колонке на «Спорт-Экспресс». 

Вчера комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что Слуцкий может остаться в ЦСКА. 

После матча 16-го тура РФПЛ ЦСКА - «Оренбург» (2:0) армейцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Ранее Руслан Нигматуллин сообщил «Советскому спорту», что Леонид Слуцкий ищет новую команду. 

Голосование: Слуцкий может покинуть ЦСКА. Кто должен возглавить клуб?

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