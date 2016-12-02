Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ

Алексей Яшин: 22 года назад я играл в Лас-Вегасе. А теперь купил акции клуба НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Алексея Яшина, который стал совладельцем нового клуба НХЛ – «Вегас Голден Найтс».