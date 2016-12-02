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Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Российский нападающий «Сент-Луис» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче с «Тампой Бэй» (5:4) Тарасенко оформил хет-трик и сделал результативную передачу. 

Второй звездой дня стал форвард «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак, сделавший хет-трик в матче с «Чикаго» (3:4 ОТ).

Третьей звездой признан нападающий «Баффало» Джек Айкел, оформивший дубль в игре с «Рейнджерс» (4:3). 

«Тарасенко попал под град из кепок. Хет-трик мастера!» Пять гвоздей НХЛ (видео)

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