Уткин о поражении «Спартака»: А нефиг считать себя королями!
Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.
- А нефиг считать себя королями. «Спартак» сейчас только тогда «Спартак», когда ежесекундно разбивается в лепешку! Себя жалеть - чемпионом не быть, - написал Уткин в твиттере.
А нефиг считать себя королями. Спартак сейчас только тогда Спартак,когда ежесекундно разбивается в лепешку! Себя жалеть - чемпионом не быть)— Василий Уткин (@radioutkin) 1 декабря 2016 г.
Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.
«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».
Матч
Крылья Советов - Спартак - 4:0 (2:0)
Голы
Молло 17 (1:0 - пен.). Ткачёв 45 (2:0). Паскуато 59 (3:0). Корниленко 70 (4:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Ятченко, Ткачёв (Чочиев, 75), Молло, Башкиров, Паскуато (Зинков, 67), Корниленко
Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Ещенко, Маурисио, Кутепов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Давыдов (Ананидзе, 62)
Предупреждения:
Таранов, 90 - Маурисио, 38; Фернандо, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция