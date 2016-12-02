Уткин о поражении «Спартака»: А нефиг считать себя королями!

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (0:4) в рамках 16-го тура РФПЛ.

- А нефиг считать себя королями. «Спартак» сейчас только тогда «Спартак», когда ежесекундно разбивается в лепешку! Себя жалеть - чемпионом не быть, - написал Уткин в твиттере.

А нефиг считать себя королями. Спартак сейчас только тогда Спартак,когда ежесекундно разбивается в лепешку! Себя жалеть - чемпионом не быть) — Василий Уткин (@radioutkin) 1 декабря 2016 г.

Напомним, «Крылья Советов» разгромили красно-белых в Самаре со счетом 4:0.

«Спартак» сохранил лидерство в чемпионате, однако отрыв москвичей от «Зенита» сократился до трех очков. 5 декабря подопечные Массимо Карреры сыграют на «Открытие Арене» с казанским «Рубином».