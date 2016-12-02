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Шардакова, Грановского и Бефуса заменят Грачев, Сергеев и Ивкин

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фото Татьяны Глюк
фото Татьяны Глюк

Тренерский штаб мужской национальной сборной России вносит коррективы в состав на «Турнир четырех наций», сообщает официальный сайт ФХМР.

Из-за травм не смогут сыграть за действующих чемпионов мира в Тролльхеттане сразу трое хоккеистов: хабаровские армейцы Василий Грановский и Юрий Шардаков, а также полузащитник «Водника» Янис Бефус. Напомним, что ранее тренерский штаб главной команды страны вынужден был отказаться от приглашения Юрия Викулина и Алмаза Миргазова, восстанавливающихся после повреждений.

В Швеции травмированных игроков заменят вызванные в команду 25-летний Илья Грачев («Байкал-Энергия«), 20-летний Михаил Сергеев («Динамо-Москва») и 19-летний Валерий Ивкин («СКА-Нефтяник»). Отметим, что первые двое уже присоединились к партнерам в столице, а прилет армейца ожидается в субботу.

Утром в понедельник, 5 декабря, сборная России вылетит в Осло, откуда на автобусе доберется до Тролльхеттана. В преддверии международного турнира россияне проведут серию тренировок, а также один контрольный матч — 6 декабря против «Грипена».

Состав сборной России на «Турнир четырех наций»:

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия«);

Защитники: Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Алексей Чижов, Валерий Ивкин (оба — «СКА-Нефтяник»), Михаил Прокопьев («Енисей»);

Полузащитники: Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Сергей Шабуров, Михаил Сергеев (оба — «Динамо-Москва»), Дмитрий Савельев («Водник»), Максим Ишкельдин, Александр Антипов (оба — «СКА-Нефтяник»), Илья Грачёв («Байкал-Энергия«);

Нападающие: Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»), Никита Иванов («Венерсборг», Швеция), Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Игорь Ларионов, Владислав Кузнецов (оба — «Волга»).

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