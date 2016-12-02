Шардакова, Грановского и Бефуса заменят Грачев, Сергеев и Ивкин
Тренерский штаб мужской национальной сборной России вносит коррективы в состав на «Турнир четырех наций», сообщает официальный сайт ФХМР.
Из-за травм не смогут сыграть за действующих чемпионов мира в Тролльхеттане сразу трое хоккеистов: хабаровские армейцы Василий Грановский и Юрий Шардаков, а также полузащитник «Водника» Янис Бефус. Напомним, что ранее тренерский штаб главной команды страны вынужден был отказаться от приглашения Юрия Викулина и Алмаза Миргазова, восстанавливающи
В Швеции травмированных игроков заменят вызванные в команду 25-летний Илья Грачев («Байкал-Энергия
Утром в понедельник, 5 декабря, сборная России вылетит в Осло, откуда на автобусе доберется до Тролльхеттана. В преддверии международного турнира россияне проведут серию тренировок, а также один контрольный матч — 6 декабря против «Грипена».
Состав сборной России на «Турнир четырех наций»:
Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия
Защитники: Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Алексей Чижов, Валерий Ивкин (оба — «СКА-Нефтяник»), Михаил Прокопьев («Енисей»);
Полузащитники: Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Сергей Шабуров, Михаил Сергеев (оба — «Динамо-Москва»)
Нападающие: Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»