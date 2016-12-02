Владислав Игнатьев: Когда я переходил в «Локомотив», ожидал от себя совсем другой игры

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча с «Томью» (6:1) в рамках 16-го тура РФПЛ.

- Сейчас в раздевалке совсем другое настроение. Все ребята шутят, улыбаются. Очень хотели взять три очка, ведь мы так долго не побеждали. Эта победа придаст нам уверенности в следующей игре, - цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива».

Футболист подвел итоги своего выступления за железнодорожников в этом году.

- Когда я переходил в «Локомотив», ожидал от себя совсем другой игры. Год выдался непростым. К сожалению, перед перерывом осталась только одна игра. Но я буду стараться и в оставшихся играх этого сезона показывать тот футбол, который от меня ждут и тренеры, и болельщики.

Судя по сегодняшней игре, удобнее было играть на правом фланге. Но Юрий Павлович хочет видеть меня и в защите, и в качестве атакующего полузащитника. Я могу сыграть на любом фланге. Куда поставят – там я и должен выкладываться, приносить пользу команде. Сегодня мы все получали удовольствие от игры, - добавил футболист.

В текущем сезоне 26-летний Игнатьев провел за «Локомотив» шесть матчей, забил один гол и отдал передачу.