Флорентино Перес: Матч «Реала» и «Барселоны» можно сравнить с финалом чемпионата мира

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о предстоящей игре с «Барселоной», которая состоится 3 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

«Не буду говорить, что матч подобного уровня – обычная игра. Это очень важная встреча, которая имеет значение для болельщиков по всему миру. Этот матч можно сравнить с финалом чемпионата мира. Игра между «Реалом» и «Барселоной» выходит за все мыслимые рамки футбола. Она вызывает интерес абсолютно у всех. Самое главное для нас – победа. Нам очень нужны три очка. Это станет еще одним важным шагом на пути к трофею чемпионов Испании.

Зидан? Прошел почти год, как этот человек возглавил команду. Я всегда говорил, что Зинедин изменил историю «Реала». Доволен его работой, он настоящий профессионал. У него серьезный авторитет, ведь все прекрасно помнят, каким он был игроком», – сказал глава «сливочных».



