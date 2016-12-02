Жерар Пике: У меня много теплых воспоминаний, связанных с разгромом «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своих отношениях с капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом, вместе с которым он защищает цвета сборной Испании, а также вспомнил о матче, который состоялся шесть лет назад в рамках Примеры.

Напомним, тогда командой руководил Хосеп Гвардиола и его подопечные разгромили «Реал» со счетом 5:0.

«У нас хорошие отношения. Мы много времени проводим в национальной команде, но в субботу каждый из нас будет защищать интересы своего клуба.



Нам удалось разгромить «Реал» со счетом 5:0 в 2010 году. У меня по этому поводу много хороших воспоминаний. Сейчас я хотел бы чувствовать себя лучше с физической точки зрения, но, думаю, что буду в порядке и смогу сыграть в класико», – цитирует Пике Marca.

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