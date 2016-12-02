ВТБ продаст акции «Динамо» за один рубль

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что руководство банка ВТБ предложило ВФСО выкупить у него 74 % акций футбольного клуба «Динамо» за символический рубль.

ВТБ стал владельцем контрольных пакетов «Динамо» и управляющей компании «Динамо» в 2009 году. Обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба.

- Вопрос о том, за счет каких средств эта покупка может быть оплачена, не стоит. Другое дело, что нужно четко понимать последствия такого шага. Ни одна футбольная команда не существует сегодня без спонсоров. Поэтому гипотетически, решившись на такой шаг, менеджмент и владелец команды должны четко понимать, какими будут источники и объемы финансирования футбольного клуба, - цитируют Стржалковского «Ведомости».

По словам Стржалковского, ВТБ получает необходимые разрешения в соответствующих надзорных органах и планирует завершить сделку до конца года.

Стржалковский ожидает, что вырученных средств хватит на погашение долга перед ВТБ. Сумму сделки и размер долга он не раскрывает. Известно, что к концу 2015 года клуб был должен ВТБ и его структурам более 5 млрд рублей.