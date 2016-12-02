Рахим Стерлинг: Стараюсь держать себя в руках и не совершать тех ошибок, которые я допустил в прошлом сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о своих планах на текущий сезон.



«Сейчас в команде великолепная атмосфера. Стараюсь держать себя в руках и не совершать тех ошибок, которые я допустил в прошлом сезоне.

Моя цель – помочь команде победить, и делать это я должен в каждом матче, а не раз в месяц. На это уйдет время, но обещаю, что справлюсь», – цитирует игрока сборной Англии Sky Sports.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел на клубном уровне 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.