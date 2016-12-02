Висенте Дель Боске: Очень многое поставлено на карту в матче «Барселоны» и «Реала»

Бывший наставник мадридского «Реала» Висенте Дель Боске высказался о предстоящей игре «сливочных» с «Барселоной» в матче 14-го тура Примеры.



«Если команде Зидана удастся победить, это будет важным шагом на пути к чемпионскому титулу. Но «Реал» должен отнестись к этому матчу с большой осторожностью. Очень много поставлено на карту», – цитирует специалиста Marca.



Напомним, игра между командами состоится 3 декабря на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 18.15 мск.

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