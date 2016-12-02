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Висенте Дель Боске: Очень многое поставлено на карту в матче «Барселоны» и «Реала»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший наставник мадридского «Реала» Висенте Дель Боске высказался о предстоящей игре «сливочных» с «Барселоной» в матче 14-го тура Примеры.

«Если команде Зидана удастся победить, это будет важным шагом на пути к чемпионскому титулу. Но «Реал» должен отнестись к этому матчу с большой осторожностью. Очень много поставлено на карту», – цитирует специалиста Marca.

Напомним, игра между командами состоится 3 декабря на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 18.15 мск.

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Матч

Барселона - Реал

Место и дата

03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция



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