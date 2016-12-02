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CAS вынесет решение по апелляции Блаттера 5 декабря

Источник:  TAS CASКомментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынесет свое решение по апелляции бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера на его отстранение от футбольной деятельности 5 декабря, сообщается на официальном сайте CAS.

Блаттер был отстранен вместе с бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини за перевод двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет Платини в 2011 году. В мае CAS частично удовлетворил апелляцию Платини, сократив дисквалификацию с шести до четырех лет. 

Швейцарец Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 по 2015 годы.  

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