Mail.Ru Group объявила о партнерстве с Valve

Mail.Ru Group объявляет о партнерстве с Valve — крупнейшим американским разработчиком компьютерных игр.



Компания получает права на трансляции важнейших киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter Strike в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и на других площадках Mail.Ru Group.

Первой трансляцией, которую увидят российские пользователи в рамках заключенного партнерства, станет показ The Boston Major — турнира по Dota 2, который пройдет с 3 по 10 декабря 2016 года. За призовой фонд в размере 3 млн долларов поборются 16 лучших команд со всего мира. Соглашение включает в себя также показ других соревнований по Dota 2, проходящих под брендами Major и The International. Кроме того, компания получает права на создание трансляций официальных турниров по Counter Strike: Global Offensive.

По условиям соглашения Mail.Ru Group сможет транслировать соревнования на русском и английском языках, а также создавать и распространять собственные трансляции и их записи, выпускать эксклюзивные репортажи.

«Как показал турнир The International, у киберспорта множество поклонников в России: трансляция в наших социальных сетях суммарно набрала более 9,3 млн просмотров. При этом, по оценкам экспертов, мировая аудитория любителей киберспорта составляет почти 300 млн человек. Мы уверены, что трансляция крупнейших международных состязаний позволит нам расширить аудиторию и привлечь новых зрителей», — говорит Илья Карпинский, заместитель руководителя игрового направления Mail.Ru Group.

В августе социальные сети Одноклассники и ВКонтакте провели трансляцию крупнейшего международного киберспортивного турнира по онлайн-игре Dota 2 — The International 2016. В течение двух недель зрители могли наблюдать, как лучшие команды мира боролись за победу в соревновании с рекордным призовым фондом, превысившим 20 млн долларов.