«Шапекоэнсе» будет признан победителем Копа Судамерикана

Бразильская команда «Шапекоэнсе», попавшая в авиакатастрофу в Колумбии, будет признана победителем Кубка Южной Америки.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После крушения колумбийский клуб первым подал просьбу признать «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана.

По информации Globo, КОНМЕБОЛ уже принял решение о признании «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана. Скоро об этом будет объявлено официально.