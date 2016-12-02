Виктор Гусев и Владимир Стогниенко обсудят The Boston Major по игре Dota 2
Одноклассники проведут трансляцию первого киберспортивного турнира нового сезона The Boston Major по игре Dota 2.
У пользователей соцсети будет выбор: следить за матчами основной трансляции или отдать предпочтение альтернативной, которую проведет телеканал Game Show. В качестве гостей альтернативной трансляции выступят популярные спортивные комментаторы Виктор Гусев, Кирилл Набутов и Владимир Стогниенко. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на игровой витрине Одноклассников games.ok.ru или в группе «Киберспорт в ОК«.
В течение всего турнира трансляция будет осуществляться с помощью собственного стримингового плеера Одноклассников. Это позволит показывать видео без потери качества в высоком разрешении и полностью контролировать нагрузку. Трансляция будет одновременно доступна на веб- и мобильной платформе соцсети.
«Одноклассники – один из лидирующих видеосервисов рунета. Мы развиваем видео не только как продукт, но и как сервис, предлагая пользователям совершенно разный контент. Опыт проведения The International Dota 2 показал, что киберспорт актуален для пользователей ОК – 6 млн просмотров трансляции доказывают это. Уверены, что Boston Major будет также пользоваться успехом», - прокомментировал Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники.
The Boston Major – киберспортивный турнир по игре Dota 2, одной из самых популярных игр в СНГ. Финальная часть соревнований пройдет в Бостоне с 7 по 10 декабря 2016 года. Призовой фонд турнира составляет 3,000,000 $.
График трансляций:
03.12.16 – 04.12.2016 (с 18:00 до 4:30 по московскому времени).
07.12.16 – 10.12.16 (с 18:00 до 07:00 по московскому времени).
У пользователей соцсети будет выбор: следить за матчами основной трансляции или отдать предпочтение альтернативной, которую проведет телеканал Game Show. В качестве гостей альтернативной трансляции выступят популярные спортивные комментаторы Виктор Гусев, Кирилл Набутов и Владимир Стогниенко. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на игровой витрине Одноклассников games.ok.ru или в группе «Киберспорт в ОК«.
В течение всего турнира трансляция будет осуществляться с помощью собственного стримингового плеера Одноклассников. Это позволит показывать видео без потери качества в высоком разрешении и полностью контролировать нагрузку. Трансляция будет одновременно доступна на веб- и мобильной платформе соцсети.
«Одноклассники – один из лидирующих видеосервисов рунета. Мы развиваем видео не только как продукт, но и как сервис, предлагая пользователям совершенно разный контент. Опыт проведения The International Dota 2 показал, что киберспорт актуален для пользователей ОК – 6 млн просмотров трансляции доказывают это. Уверены, что Boston Major будет также пользоваться успехом», - прокомментировал Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники.
The Boston Major – киберспортивный турнир по игре Dota 2, одной из самых популярных игр в СНГ. Финальная часть соревнований пройдет в Бостоне с 7 по 10 декабря 2016 года. Призовой фонд турнира составляет 3,000,000 $.
График трансляций:
03.12.16 – 04.12.2016 (с 18:00 до 4:30 по московскому времени).
07.12.16 – 10.12.16 (с 18:00 до 07:00 по московскому времени).
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