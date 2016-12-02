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Леонид Слуцкий: ЦСКА будет бороться до конца, и мы просим болельщиков поддержать нас в этом стремлении

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий выступил с обращением к болельщикам столичной команды. 

«Понимаю, что болельщики сейчас ждут от нас большего, и ни в коем случае не пытаюсь оправдываться, но покуда у нас остаются шансы на самые высокие места в чемпионате России, крайне важно, чтобы наш 12-й игрок продолжал нас поддерживать. У нас уже было 10 гостевых поединков, то есть календарь во втором круге благоприятный. Понятно, что этим еще надо воспользоваться, реализовать свое преимущество на футбольном поле. 

Конкуренция в чемпионате России сейчас очень высока, как и все эти годы. Да, наши соперники имеют определенный гандикап, который мы сами позволили им получить, но мы надеемся на наш опыт, характер, какой-то кадровый потенциал. Команда будет бороться до конца, и мы просим болельщиков поддержать нас в этом стремлении, регулярно заполняя трибуны прекрасной «Арены ЦСКА», – цитирует Слуцкого пресс-служба ЦСКА.

На данный момент ЦСКА, набрав после 16-ти туров 29 баллов, занимает третье место в таблице РФПЛ.

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