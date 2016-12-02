Георгий Миланов: Переход в «Спартак»? Лучше завершу карьеру

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов признался, что ни в коем случае не перешел бы в «Спартак».

- Если в будущем будет только одно предложение – от «Спартака», завершу ли карьеру? Конечно! Даже мысли нет, чтобы играть за «Спартак». Я очень люблю ЦСКА.

Кто сказал, что «Спартак» будет чемпионом? «Спартак» в хорошей форме, но вы знаете, как ЦСКА играет после Нового года. Понятно, что у нас есть проблемы с составом, но мы будем бороться до конца, - цитирует Миланова официальный сайт «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миланов провел за ЦСКА 14 матчей и забил два мяча.