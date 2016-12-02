Андре Уорд: Бой с Ковалевым? Чувствую, что это была победа поколения

Новый чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд поблагодарил своих фанатов в за поддержку в бою с Сергеем Ковалевым, у которого он выиграл по итогам 12-ти раундов.



«Чувствую, что это была победа поколения. Все мы проходим через определенные трудности в боксе. Любовь и уважение помогают вам сделать то, что кажется нереальным. Ценю каждого из вас», – написал Уорд на своей странице в Instagram.

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