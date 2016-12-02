Предраг Миятович: «Барселона» словно раненный зверь, с которым нужно быть очень осторожным

Бывший спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о предстоящей игре «сливочных» с «Барселоной» в рамках 14-го тура Примеры.



«На мой взгляд, в этом матче нет явного фаворита. «Реал» в нынешнем сезоне играет по-разному. У команды Зидана случаются как взлеты, так и падения, которые подталкивают игроков побеждать, а не проигрывать. «Барселона» тоже не блистает, и сейчас каталонский клуб находится в непростом положении. Словно раненный зверь. Но с таким соперником нужно быть осторожным», – цитирует Миятовича AS.



Напомним, встреча между командами состоится 3 декабря на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 18.15 мск.

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